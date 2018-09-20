На независимую экспертизу ФПР направлены 9 034 проекта

Москва, , 18:53 — REGNUM Более 9 тысяч проектов, поданных некоммерческими организациями на второй конкурс президентских грантов 2018 года, поборются за более чем 4,5 млрд рублей.

20 сентября объединенный экспертный совет рассмотрел результаты проверки проектов на соблюдение требований положения о конкурсе.

665 проектов по решению совета не были допущены до дальнейшего участия в конкурсе из-за выявленных нарушений. Еще 144 проекта были отозваны самими заявителями.

Всего на независимую экспертизу направлены 9 034 из 9 843 представленных на конкурс проектов.

Стоит отметить, что доля проектов, не соответствующих условиям конкурса, продолжает снижаться. Так, в 2017 году на первом конкурсе до оценки экспертами не были допущены 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе — 8,9%. На первом конкурсе 2018 года этот показатель составлял уже 8%, а сейчас снизился до 6,8%.

Большая часть отклоненных проектов (51%) была подана в последний день.

Распространенная ошибка, из-за которой проекты оказались не допущенными до независимой экспертизы, — часть сведений в форме подтверждения подачи заявки не соответствуют сведениям из самой заявки. Например, указаны разные грантовые направления, название проекта, краткое описание проекта, запрашиваемая сумма гранта. Такое может случиться, если в заявку впопыхах вносили изменения уже после того, как была сформирована и подписана форма подтверждения подачи заявки.

На заседании объединенный экспертный совет также внес изменения в составе экспертов конкурса. В этот раз проекты будут оценивать 785 человек из числа общественных деятелей, ученых, профильных специалистов.

Объединенный экспертный совет также обсудил вопросы оценки результатов реализации проектов победителей конкурсов, обеспечения открытости соответствующей информации, выявления лучших практик.

Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября.