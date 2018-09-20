В Ростовской области ведётся работа по учреждению премии имени Олеся Бузины

Ростов-на-Дону, , 18:50 — REGNUM В Ростовской области продолжается работа по учреждению премии имени Олеся Бузины. Автором идеи в 2017 году выступила региональная общественная организация «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы против войны, против насильственных действий, против убийств по политическим мотивам. Мы считаем, что до тех пор, пока журналисты будут говорит правду о том, что происходит во всех странах, у нас будет как можно меньше проблем и «пожароопасных» ситуаций для наших стран. Писатель, публицист Олесь Бузина — человек, который любил Россию, любил Украину, который хотел, что бы всё было хорошо в наших странах», — отметила исполнительный директор ростовской региональной общественной организации «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии», руководитель проекта «Дорога к миру» Александра Пятакова.

По её словам, пока вопрос упирается в финансирование.

«Как будет получаться с премией в следующие годы, мы не знаем. Премия будет пока незначительная, исходя из наших возможностей. Но мы надеемся, что расшевелим общество. Мы провели в Ростовской области ряд круглых столов в день памяти Олеся Бузины. Но люди пока не готовы объединиться и активно бороться против насилия и убийств, тем более политических», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины был учрежден в сентябре 2015 года рядом украинских и российских журналистов и общественных деятелей в честь украинского журналиста, публициста и писателя.