«Как тебе такое, Илон Маск»: Поросёнок из Хабаровска хочет полететь на Марс

Хабаровск, , 18:08 — REGNUM Известный в российском сегменте интернета мем «Как тебе такое, Илон Маск» спустя более чем полгода не перестаёт быть актуальным и выходит на новый уровень. На этот раз на YouTube пользователи обратили внимание на продолжение ролика про поросёнка, который собрался переехать в Хабаровск за Дальневосточным гектаром.

Соответствующее видео было опубликовано 19 сентября. Автор канала «Поросёнок Валдис» уточнил, что это ролик о поросёнке, который получил дальневосточный гектар в Хабаровске, а теперь отправляется за приключения в Космос. Осуществить такое путешествие герой видео собирается на ракете, «пролетая Теслу».

«Как тебе такое, дорогой мой Маск, если первым к Марсу долетит КАМАЗ», — поёт поросёнок.

Это видео стало продолжением ролика про «Поросёнка в Хабаровске», появившегося в начале августа с рекламой Хабаровского края и дальневосточного гектара. В предыдущем минутном видео на фоне меняющихся фотографий мегаполиса герой рассказывал, что он хочет уехать «Вдаль от одиночества». В конце поросёнок садится в синий трактор и отправляется в Хабаровск, где рассказывает, что в регионе можно стать предпринимателем. Дело в том, что по закону о «дальневосточном гектаре», принятом в 2016 году, каждый гражданин РФ один раз может бесплатно получить на Дальнем Востоке участок земли площадью не более гектара.

Этот ролик про поросёнка из Хабаровска был отсылкой к мему про «Поросёнка Петра», который уезжает из России на красном тракторе. В свою очередь, этот персонаж изначально взялся из серии книг советской поэтессы и драматурга Людмилы Патрушевской про поросёнка

Читайте также: Как тебе такое, Илон Маск: соцсети бросили вызов изобретателю

Популярный мем с Илоном Маском вышел за границы рунета