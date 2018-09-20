В Китае продолжается борьба с коррупцией чиновников

Пекин, 20 сентября 2018, 18:02 — REGNUM В Китае завершено расследование, которое Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) вела в отношении заместителя министра финансов КНР Чжан Шаочуня, сообщает 20 сентября Синьхуа.
В результате чиновник расстался с занимаемой должностью; он также исключен из партии и уволен с государственной службы.
Установлено, что Чжан Шаочунь в нарушение антикоррупционных «Восьми правил», принятых ЦК КПК, допускал серьезные нарушения партийной и государственной дисциплины. В частности, он за государственный счет посещал ночные клубы и застолья, оказывал третьим лицам содействие в повышении по служебной лестнице, получал от них в виде взяток деньги и материальные ценности в особо крупном размере.
В информационном сообщении отмечается, что экс-чиновник лишился идеалов и убеждений и систематически игнорировал принцип партийности.
Для дальнейшего разбирательства дело Чжан Шаочуня передано в прокуратуру.