В Липецкой области стартовала декада туризма

Липецк, , 17:33 — REGNUM Декада туризма проходит в Липецкой области с 20 по 29 сентября. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в её рамках пройдут события деловой, культурно-просветительской и туристской направленности.

По словам начальника областного управления культуры и туризма Вадима Волкова, главными событиями декады станут две всероссийские конференции: о ходе исполнения проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» и национального туристского проекта «Русские усадьбы». В них планируется участие замминистра культуры РФ Ольги Яриловой и первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой.

В рамках декады туризма запланированы два фестиваля. Первый из них — «Антоновские яблоки» — посвящен творчеству Ивана Бунина и пройдет с 22 по 23 сентября на центральных улицах и в Городском парке Ельца. Второй — «Елецкий пир для гостей со всех волостей» — состоится 29 сентября в селе Казаки Елецкого района на площадке «Казачья застава». Запланированы туристские мероприятия для жителей и гостей региона, среди которых серия экскурсий, организованных Областным центром событийного туризма.

В Липецкой области в 2017 году побывали 230 тысяч туристов и более 500 тысяч экскурсантов. Также особое внимание уделяется развитию детского и школьного туризма. Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики, потенциал которой весьма высок.

«В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе», — заявил глава региона Олег Королев.