На станции метро «Динамо» в Москве обнаружен пол из мраморной мозаики

Москва, , 17:31 — REGNUM В ходе ремонтных работ на станции метро «Динамо» Замоскворецкой линии Московского метрополитена обнаружен исторический пол из мраморной мозаики. Об этом сообщает 20 сентября агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

«Это действительно уникальная находка, сделанная реставраторами на террасе северного вестибюля «Динамо», — отметил и.о. главы департамента Алексей Емельянов.

По его словам, мраморный пол скрывался под слоем асфальта примерно с 1980—1990-х годов, а доступ на сами террасы был ограничен ещё в 1950-е годы.

«Сейчас реставраторы раскрыли всё полотно, в том числе полукруглый участок, который находился под киоском, работавшим здесь с момента открытия станции и до середины прошлого столетия», — пояснил он.

Емельянов подчеркнул, что обнаруженная мраморная мозаика подлежит обязательному сохранению и будет тщательно отреставрирована.

Он также отметил, что аналогичные работы будут проводиться на южном вестибюле станции и специалисты рассчитывают обнаружить и там историческое покрытие пола.

Напомним, станция метро «Динамо», построенная в 1938 году по проекту архитекторов Якова Лихтенберга и Юрия Ревковского, является выявленным объектом культурного наследия. Ремонтные работы в вестибюле станции в настоящее время ведутся под контролем департамента культурного наследия Москвы.