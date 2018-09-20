В системе дополнительного образования Москвы обучаются свыше 900 тыс. детей

Москва, , 17:30 — REGNUM В системе дополнительного образования Москвы на сегодняшний день обучаются свыше 900 тыс. детей. Об этом на пресс-конференции 20 сентября заявил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ребята посещают кружки не потому, что их кто-то обязал или школа, это взаимный интерес. Успех рождает интерес», — подчеркнул Калина.

По словам директора Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» Анны Гурченковой, наибольший интерес у московских школьников вызывают кружки технической направленности.

На сегодняшний день в системе образования города Москвы функционирует более 120 тыс. кружков и секций с посещаемостью 1 927 641 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Из них 78% работают на бесплатной основе, и 22% — на платной. Количество детей, охваченных программами дополнительного образования, зафиксированных в Едином сервисе записи и электронном журнале, составляет 992 тыс. детей.

В 11,5 тыс. кружках дополнительного образования технической направленности обучаются более 230 тыс. человек, в 17,5 тыс. кружках естественно-научной направленности — более 330 тыс.человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что московские школьники стали успешнее выступать на олимпиадах.

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