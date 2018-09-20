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Индексацию тарифов в России разобьют на этапы

Общество

Общий рост останется на уровне инфляции

Москва, 20 сентября 2018, 17:14 — REGNUM  Индексация тарифов ресурсоснабжающим организациям будет происходить в два этапа, заявил 20 сентября министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства.

По его словам, подход к индексации сохранен на уровне инфляции, несмотря на рост налога на добавленную стоимость.

«Единственное изменение — предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа: сделать повышение на 1,7% с 1 января, а оставшуюся часть произвести 1 июля», — сообщил министр.

Общий рост платежей ЖКУ, как отметил глава Минэконоразвития, не должен превысить 4%.

Напомним, с 1 января 2019 года НДС в России вырастет с 18% до 20%. Уровень инфляции в 2018 году, по данным Орешкина, остановится на отметке 3,4%.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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