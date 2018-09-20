Наместник Киево-Печерской лавры внесён в базу данных сайта «Миротворец»

Киев, , 16:57 — REGNUM Персональные данные наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла 20 сентября были внесены в раздел «Чистилище» печально известного сайта «Миротворец».

На сайте сказано, что священник является «антиукраинским пропагандистом», который выступает против «независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ».

Отметим, что митрополит Павел был внесён в базу сразу после заявления о грядущем захвате Киево-Печерской лавры, запланированном на 14 октября 2018 года.

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Напомним, сайт «Миротворец» был создан при поддержке МВД Украины в 2014 году. На нём собрана информация обо всех людях, которые, так или иначе, неугодны киевскому режиму. Вскоре после публикации персональных данных на этом сайте, были убиты бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Олег Калашников и известный украинский писатель Олесь Бузина.

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