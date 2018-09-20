Петербуржцы стали меньше есть

Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Объемы продаж продуктов питания в Санкт-Петербурге в августе 2018 года снизились на 4,4%, по сравнению с тем же месяцем 2017 года, в сопоставимых ценах. Об этом 20 сентября сообщают городские СМИ со ссылкой на данные Петростата. Такое снижение стало самым крупным в течение одного месяца за текущий год.

За август петербуржцы потратили на продукты 36,2 млрд рублей, а на непродовольственные товары — 79,7 млрд рублей. В отличие от продовольственного рынка, продажи «несъедобных» товаров в августе выросли на 7,9%.

Эксперты считают, что это связано с подготовкой к новому учебному году, когда активно закупаются именно непродовольственные товары, а также с ослаблением рубля, стимулирующим покупку импорта, пока он не успел подорожать.

Общий объем продаж в петербургской рознице за январь-август 2018 года составил 900,1 млрд рублей, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Петростата, продовольствие в Петербурге подорожало за 8 месяцев 2018 года в среднем на 1,6%, непродовольственные товары — на 2,7%.

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