Бейсбольная команда необычным образом отдала дань уважения незрячим

Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Игроки клуба «Балтимор Ориолс», выступающего в Главной лиге бейсбола США, вышли на поле в форме, на которой их имена были набраны шрифтом Брайля. Таким образом бейсболисты отдали дань уважения Национальной ассоциации слепых, штаб-квартира которой располагается в Балтиморе. В этом году ассоциация отметила своё 40-летие.

https://twitter.com/Orioles/status/1042068443753799680

Акцию поддержали и некоторые болельщики на трибунах. После анонса в официальном Twitter клуба, они пришли на игру с плакатами, текст которых также набран шрифтом Брайля.

Однако не все положительно отнеслись к акции. Некоторые пользователи заметили, что слепые люди всё равно не смогли бы оценить происходящее на поле.

https://twitter.com/ADAinfo/status/1042200860422561792

После игры один из комплектов формы отправили в Зал славы бейсбола. На остальных игроки оставили свои автографы и выставили их на благотворительный аукцион.

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