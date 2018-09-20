Четверг, 20 Сентября 2018 года
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Правительство Индии одобрило запрет на метод развода «тройной талак»

Общество

Федеральное правительство Индии одобрило постановление, устанавливающее запрет на обычай «тройного талака». Следование данной традиции получило статус наказуемого правонарушения

Нью-Дели, 20 сентября 2018, 17:02 — REGNUM  На пресс-конференции министр юстиции Рави Шанкар Прасад заявил, что федеральное правительство Индии одобрило постановление, запрещающее следование обычаю «тройного талака».

Эта мусульманская традиция представляет собой право мужчины осуществить развод с супругой, трижды повторив слово «талак» (развод), при этом женщина лишается права на раздел совместно нажитого имущества. Ранее решение на основе «тройного талака» обладало большей юридической силой по сравнению с гражданским бракоразводным процессом. В соответствии с постановлением правительства данный обычай получил статус наказуемого правонарушения.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», несмотря на запрет практики «тройного талака» высшей судебной инстанцией Индии в 2017 году, случаи ее применения не прекратились.

Постановление правительства о запрете «тройного талака» стало следствием провала попыток принятия соответствующего законопроекта в парламенте. Кроме того, данный шаг рассматривается как большая победа в деле защиты прав мусульманских женщин.

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Зарубежная хроника
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