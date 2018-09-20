Член ВООПиК о ремонте Речного вокзала в Ярославле: «Это что-то страшное»

Ярославль, , 16:35 — REGNUM В Ярославле градозащитники обеспокоены реконструкцией здания Речного вокзала на Волжской набережной, которую проводит ООО «Байтек Машинери», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Год назад ООО «Байтек Машинери», которое занимается продажами навесного оборудования дорожно-коммунального и сельхознаправления, стало собственником левой части Речного вокзала. После этого собственник принял решение изменить внешний вид здания. В настоящее время ведутся масштабные работы, строители уже разобрали наружную стену.

Речной вокзал Ярославля был введен в эксплуатацию в 1976 году. Коллектив архитекторов во главе с Тимофеем Садовским получил за проект вокзала Государственную премию РСФСР.

«Есть в законе «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации статья, в которой говорится, что изменения в облика архитектурных объектов, удостоенных государственных премий проводится в особом порядке, установленном правительством РФ. В любом случае, изменение внешнего облика объекта производится только с согласия автора или его наследников, согласно Гражданскому кодексу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-главный архитектор города Аркадий Бобович.

Член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин написал 25 мая 2018 года заявление в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с предложением сделать Речной вокзал выявленным объектом. На ответ чиновникам дается 90 рабочих дней. Пока его не получено.

Видя это, Семен Травин в группе департамента на странице Facebook задал вопрос: «Возможно ли направление предостережения собственнику до завершения процедуры выявления? Судя по фотографиям — там делают что-то страшное».

«Для начала нужно идентифицировать собственника. Мы направили соответствующий запрос, после того, как эта информация будет получена, направим предостережение» — ответил директор департамента Александр Филяев.

Отреагирует ли собственник здания на такое предостережение — неизвестно. ИА REGNUM не смогло получить оперативный комментарий в ООО «Байтек Машинери».