Четверг, 20 Сентября 2018 года
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ООН: кризис рохинджа негативно влияет на окружающую среду

Общество

Программа развития ООН в своем исследовании отметила серьезное влияние кризиса вокруг народа рохинджа на окружающую среду

Дакка, 20 сентября 2018, 16:21 — REGNUM  После размещения более одного миллиона беженцев рохинджа вокруг города Кокс-Базар, расположенного в центре одноименного округа в Бангладеш, программа развития ООН выпустила доклад, содержащий анализ влияния гуманитарного кризиса на состояние окружающей среды.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», в докладе указаны шесть видов физических последствий кризиса, семь категорий рисков для окружающей среды, а также меры по обеспечению допустимой жизнедеятельности в лагерях беженцев вокруг Кокс-Базара.

В ходе исследования было установлено, что рохинджа требуется 6800 тонн древесного топлива в месяц и 60 бамбуковых стеблей на семью для постройки жилищ, при этом на сегодняшний день уже было вырублено 4300 акров местных лесов для сооружения лагерей, что может привести к их обеднению. Кроме того, трубные колодцы, установленные в лагерях Кутупалонг и Балукхали, угрожают загрязнением грунтовых вод, а также увеличивают риск возникновения оползней.

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Зарубежная хроника
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