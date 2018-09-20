Брянская прокуратура проверит застройщиков, на которых жалуются дольщики

Брянск, , 16:09 — REGNUM Прокуратура Брянской области проведет проверки застройщиков, на которых жалуются участники долевого строительства. Как сообщили 20 сентября в пресс-службе прокуратуры региона, по итогам встречи с дольщиками было принято пять обращений.

Всего на прием пришли 17 человек. В частности, это дольщики, которые вложили свои деньги в строительство домов по улице Степная, 2б, улице Молодой Гвардии, поз. 4, а также в ЖК «Просторный». Среди нарушений — срыв сроков сдачи домов, вывод средств с незавершенных объектов и плохое качество уже сданных квартир.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на август 2018 года, в Брянске были признаны почти 290 человек. Позже 180 из них, которые покупали квартиры у муниципального предприятия «Брянскгорстройзаказчик» в доме на улице Чернышевского, 2а, получили ключи от квартир. Отметим, что сейчас в отношении руководителей МУПа «Брянскгорстройзаказчик» ведется расследование уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске больше половины обманутых дольщиков получили жилье