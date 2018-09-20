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Поликлиники Петербурга ждет полная централизация

Общество

Власти города ищут способы борьбы с возросшей смертностью

Санкт-Петербург, 20 сентября 2018, 16:12 — REGNUM  Все городские поликлиники Санкт-Петербурга планируется напрямую подчинить городскому комитету по здравоохранению, выведя медучреждения первичного звена из подчинения районных администраций. Об этом заявил 20 сентября председатель комитета Михаил Дубина, выступая с докладом перед членами постоянной комиссии Законодательного собрания по социальной политике и здравоохранению.

Структурные преобразования городской системы здравоохранения планируется провести в 2018—2019 годах.

По словам Михаила Дубины, в настоящее время 182 городских поликлиники и ряд диспансеров подчиняются отделам здравоохранения 18-ти районов Санкт-Петербурга. Из-за этого происходит перегрузка ряда медучреждений, невозможно сформировать единый подход в управлении, в достаточной мере развивать диагностику и амбулаторное лечение пациентов.

Как рассчитывают в комитете по здравоохранению, централизация управления поликлиниками улучшит ситуацию с кадровым обеспечением, поможет созданию сбалансированной системы льготного обеспечения лекарствами, обеспечить эффективное взаимодействие медучреждений разных районов.

По словам главы комздрава Петербурга, 120 сотрудников районных отделов здравоохранения в ходе реформы перейдут на работу в комитет.

«Члены комиссии приняли информацию к сведению и пришли к выводу о необходимости отдельного рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Петербурга.

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Напомним, власти Санкт-Петербурга обеспокоены растущей смертностью жителей города от различных заболеваний и хотят выработать систему действий, чтобы противостоять этой негативной тенденции. За январь — июнь 2018 года в Петербурге умерли 31 691 человек, что на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

Планируется максимально охватить горожан диспансеризацией, сделав ее ежегодной для всех горожан старше 40 лет, а также реформировать службу скорой помощи, которая в Петербурге оказалась слишком децентрализована.

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