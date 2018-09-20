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«Чудо-дерево» из сказки Чуковского появилось в Челябинске

Общество

На ветвях дерева развесили 600 пар детской, мужской и женской обуви

Челябинск, 20 сентября 2018, 15:46 — REGNUM  Сотрудники челябинской обувной фабрики превратили одну из лиственниц в городском парке в «чудо-дерево» из одноименной сказки Корнея Чуковского, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

На ветвях дерева развесили 600 пар детской, мужской и женской обуви. Авторы инсталляции хотят таким образом привлечь внимание к профессиям, связанным с производством туфель, ботинок и сапог.

Челябинская обувная фабрика самая крупная в стране и сейчас испытывает нехватку специалистов. Работники предприятия рядом с чудо-деревом устроили презентационную площадку: там детям рассказывают о профессиях, связанных с производством обуви.

У самого Корнея Чуковского было два сына и две дочери и, по его словам, идея стихотворения «Чудо-дерево» появилась, когда он покупал ботинки для своих детей.

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