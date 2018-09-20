Четверг, 20 Сентября 2018 года
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Главу норвежского медиаконцерна могут скандально отправить в отставку

Общество

Директор концерна «Schibsted» Рульв Эрик Риссдал оказался в центре громкого скандала по делу об отмывании денег через Датский Банк. На данный момент главе медиаконгломерата грозит принудительная отставка

Главу норвежского медиаконцерна могут скандально отправить в отставку
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон!

Осло, 20 сентября 2018, 16:42 — REGNUM  Рульв Эрик Риссдал на сегодняшний день является директором компании «Schibsted» — крупнейшего медиаконцерна на скандинавском пространстве. Но сейчас положение главы предприятия довольно нестабильное: его могут уволить в любой момент, и связано это с грандиозным скандалом, разразившимся из-за отмывания средств через эстонские филиалы Датского Банка. Как в этом деле оказался замешан человек из медийного мира?

По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», господин Риссдал ещё до назначения на занимаемую им на настоящий момент позицию работал в высшем звене управления Датским Банком. Спекуляции и отмывание средств имели место с 2007 по 2015 год, а Рульв Эрик Риссдал был избран членом правления Банка в 2014 году.

Большинство экспертов придерживаются мнения о том, что директору «Schibsted» предстоит покинуть свой пост вслед за главой норвежского филиала Датского Банка Томасом Бурьгеном. Сам господин Риссдал пока не даёт никаких комментариев по данному вопросу.

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Зарубежная хроника
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