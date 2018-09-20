Медведев рассказал, как в бюджете учли пенсионный манёвр

Москва, , 15:46 — REGNUM Изменения пенсионной системы уже учли в бюджете Пенсионного фонда, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он сообщил, что темой для обсуждения станут бюджеты государственных внебюджетных фондов: Пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования.

«В них мы заложили средства, которые позволят обеспечить необходимый уровень социальной защиты людей. В частности, деньги пойдут на дальнейшее улучшение качества медицины. В том числе мы включим в базовую программу ОМС новые виды высокотехнологичной помощи, продолжим устранять в больницах дефицит отдельных специалистов», — рассказал глава правительства.

По его словам, в бюджете Пенсионного фонда «учли будущие изменения пенсионной системы, предусмотрели деньги на повышение пенсий выше инфляции».

«Средний годовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров за три года превысит прожиточный минимум пенсионера почти в два раза. Бюджет фонда сформирован исходя из установленной на постоянной основе ставки тарифа (22%) страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию», — пояснил премьер-министр.

Напомним, законопроект о пенсионной системе Госдума во втором, основном, чтении рассмотрит 26 сентября. Инициатива предполагает повышение пенсионного возраста и ряд других мер.