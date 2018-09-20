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ЛНР: Украина не намерена выплачивать жителям Донбасса пенсии

Общество

У Киева нет денег, несмотря на многомиллиардные транши из ЕС

ЛНР: Украина не намерена выплачивать жителям Донбасса пенсии
Дуччо ди Буонинсенья. Пилат умывает руки (фрагмент фрески «Маэста»). 1308

Луганск, 20 сентября 2018, 14:58 — REGNUM  На Украине нет денег для выплаты пенсий жителям Донбасса, заявила исполняющая обязанности министра труда и социальной политики Донецкой Народной Республики (ДНР) Лариса Толстыкина, сообщает 20 сентября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, хотя страны ЕС и предоставляют Украине многомиллиардные транши, Киев не планирует платить пенсии жителям Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Дело в том, что у Украины просто нет денег, уверена Толстыкина. Она отметила, что Минские соглашения обязывают Киев выплачивать пенсии жителям республик.

Напомним, Украина постоянно нарушает Минские соглашения, а ранее президент Украины Петр Порошенко и вовсе назвал силовой захват ДНР и ЛНР «самообороной».

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