Бездомный из США столкнулся с массовой травлей в сети

Нью-Йорк, США, , 16:02 — REGNUM Житель США, которого пользователи соцсетей высмеяли за попытку побриться в электричке, оказался бездомным, который просто хотел презентабельно выглядеть, пишет Daily News.

Брат 56-летнего Энтони Торреса Томас связался со СМИ и рассказал, что мужчина вынужден был привести себя в порядок в транспорте, так как последние несколько дней провел в мотелях, автобусных депо и приюте для бездомных. Перед уходом из последнего места ночлежки Энтони не успел побриться. Томас добавил, что его брат работал в нескольких местах, имел проблемы со здоровьем, а за последние два года пережил два инсульта. Томас надеется, что люди станут более снисходительными, узнав судьбу его брата.

Видео, на котором Энтони бреется в электричке, появилось в Twitter в середине сентября. На нём видно, как мужчина достал из сумки крем для бритья, намазал лицо и начал бриться, не вставая с сиденья. Как оказалось позднее, пассажир был в нетрезвом состоянии. Многие пользователи отметили, что впечатлены навыками мужчины. Другие же назвали его животным.

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