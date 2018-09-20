Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:35:36 МСК

В Венеции разработали новые правила для некультурных туристов

Общество

Власти Венеции борются с ныряльщиками и палаточными городками

В Венеции разработали новые правила для некультурных туристов
Алексей Боголюбов. Венеция. 1872

Венеция, Италия, 20 сентября 2018, 14:51 — REGNUM  Власти Венеции продолжают бороться с «неприличным» и «хамским» поведением части туристов, сообщает Affari Italiani в четверг, 20 сентября.

Новый устав городских правил безопасности, в частности, запрещает прыгать в каналы, испражняться в них же и организовывать пикники под открытым небом, а также ночевать в палатках.

Для нарушителей правил предусмотрены штрафы. Взимать их будут сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также: По каналам Венеции запретили плавать на каяках и надувных лодках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить