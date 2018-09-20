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В Японии число женщин старше 65 лет превысило 20 миллионов

Общество

В Японии число женщин в возрасте 65 лет и старше достигло 20 миллионов и составило 31% всего женского населения страны

Токио, 20 сентября 2018, 17:40 — REGNUM  По оценкам министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в Японии проживает более 20 миллионов женщин 65 лет и старше. Это составляет 31 процент всего женского населения страны.

По информации японского новостного агентства «Джиджи», число пожилых мужчин и женщин в Японии составило 35 миллионов 570 тысяч человек, что на 440 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом. Более того, их доля в общей численности населения возраста до рекордного уровня в 28,1%.

Кроме этого, министерство сообщило, что японцев старше 70 лет 26 миллионов человек, что составляет 20,7% от всего населения Японии.

Впервые в «стареющем японском обществе» процент пожилых людей перешагнул отметку в 20%.

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Зарубежная хроника
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