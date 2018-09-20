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Российский парусник заподозрили в нарушении границы с Финляндией

Общество

Начато расследование инцидента

Хельсинки, 20 сентября 2018, 14:41 — REGNUM  Финские пограничники заподозрили российское учебное парусное судно в нарушении государственной границы Финляндии. Инцидент произошёл сегодня, 20 сентября, в Балтийском море.

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«Нарушение зафиксировано в Архипелаговом море. Пограничная служба расследует инцидент», говорится в сообщении министерства обороны Финляндии.

Уточняется, что парусник находился в финских территориальных водах в почти 20 минут. Другие подробности не сообщаются.

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Незаконное пересечение государственной границы
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