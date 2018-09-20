Новгородский полицейский удостоен ордена Мужества посмертно

Великий Новгород, , 14:25 — REGNUM Сотрудник ОМВД России по Пестовскому району Новгородской области, капитан полиции Олег Янковец, который погиб при исполнении своего служебного долга, за проявленный героизм награждён орденом Мужества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, заслуженную государственную награду вдове погибшего при задержании вооруженного преступника полицейского сегодня, 20 сентября, вручил начальник управления генерал-майор полиции Сергей Коломыцев.

Напомним, участковый уполномоченный полиции Олег Янковец был смертельно ранен в голову из ружья 25 марта 2018 года, когда приехал в деревню Назарьино Пестовского района на поступивший от местного жителя вызов. Раненого офицера доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Преступник был задержан.

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Добавим, что указ о награждении Олега Янковца орденом Мужества посмертно президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 19 июля 2018 года.

Как отметил Сергей Коломыцев, вручая награду вдове капитана, служба в органах внутренних дел нередко связана с большим риском для жизни.

В настоящее время в списки личного состава новгородской полиции навечно занесены 54 погибших сотрудника.

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