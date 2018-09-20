В Петербурге часть внешнего кольца КАД перекроют на полтора месяца

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM В районе моста через Большую Охту на кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга (КАД) по внешнему кольцу перекроют движение из-за ремонта, сообщает 20 сентября ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

"В период с 1 октября по 15 ноября 2018 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в оба направления будет осуществляться по внутреннему кольцу КАД по двум полосам в каждом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года началась реконструкция с расширением северного участка КАД Санкт-Петербурга от станции Горская до Приозерского шоссе. Для этого пришлось прекратить движение по участку внешнего кольца КАД от Выборгского шоссе до ЗСД.

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