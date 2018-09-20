Спор между экс-главредом русской версии Forbes и издателем урегулирован

Москва, , 14:07 — REGNUM Спор, который возник между теперь уже бывшим владельцем группы Artcom Media Group (ACMG) и издателем русской версии журнала Forbes Александром Федотовым и Николаем Усковым, уволенным с поста главного редактора издания, в настоящее время себя исчерпал. Сегодня, 20 сентября, Пресненский суд Москвы, где слушалось дело, прекратил производство по иску о восстановлении в должности главного редактора российского Forbes Николая Ускова. Последний от своих исковых требований отказался.

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Такое решение связано с тем, что после смены акционера Усков вернулся к исполнению своих служебных обязанностей и продолжает руководить редакцией.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Усков был уволен с должности главного редактора Forbes Russia в июне — за нарушения трудового контракта и «неудовлетворенность качеством» работы. Однако Усков с такой формулировкой не согласился и подал иск о восстановлении на работе и возмещении морального вреда в Пресненский суд Москвы. Слушания иска по существу были назначены на 20 сентября.

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Добавим, что в начале августа 2018 года тогдашний владелец группы Artcom Media Group (ACMG) и издатель русской версии журнала Forbes Александр Федотов также подал иски в суд на Николая Ускова. Их два — о разглашении коммерческой тайны и о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В конце августа новым владельцем российского отделения журнала Forbes стал венчурный бизнесмен из Дагестана, зять бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова Магомед Мусаев. Он выкупил 100% компании «АС рус медиа», которая входит в издательский дом ACMG и издает российскую версию журнала Forbes, у бизнесмена Александра Федотова.

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