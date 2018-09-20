Законопроект об игровых комнатах в ТЦ могут внести в Госдуму до конца года

Москва, , 13:54 — REGNUM До конца 2018 года депутаты Мосгордумы планируют подготовить проект федерального закона о едином стандарте для детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах. Об этом 20 сентября на круглом столе в столичном парламента заявил его председатель Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«До 10 октября мы принимаем все замечания и предложения по этому закону, комиссия по законодательству обобщит все предложения и подготовит проект федерального закона, в котором будут учтены все изменения. Текст проекта федерального закона будет рассмотрен на заседании в Московской городской думе, после этого представлен нашим коллегам на заседании совета законодателей ЦАО и только после этого он будет направлен в Государственную думу. Затягивать мы не будем. Думаю, все произойдет в этом году», — заявил Шапошников.

Он также отметил, что, принимая во внимание социальную значимость деятельности по просмотру за детьми в детских игровых комнатах, а также необходимость защиты прав и законных интересов детей, представляется целесообразным урегулировать данную деятельность на федеральном уровне в рамках законодательства об основных гарантиях прав ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве предложили ужесточить требования к приёму сотрудников, работающим в детский комнатах в торговых центрах, а также к арендаторам игровых комнат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве предложили ужесточить правила обустройства детских комнат в ТЦ