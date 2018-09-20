В Москве предложили ужесточить правила обустройства детских комнат в ТЦ

Москва, , 13:50 — REGNUM В непосредственной близости от детских комнат, расположенных в торгово-развлекательных центрах, должны находиться медицинские пункты. Об этом на круглом столе в Московской городской думе 20 сентября заявила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она отметила, что в настоящий момент в законодательстве Российской Федерации отсутствует термин «игровая комната», и параметры таких комнат необходимо четко определить.

«Обязательно, с нашей точки зрения, в торговом центре, максимально приближенном к детским площадкам, должен находиться медицинский пункт с медработником для оказания первой доврачебной помощи. Необходимо также обсудить такую тему, как оборудование детских площадок и тех материалов, из которых оно сегодня выполнено. К сожалению, часто это не соответствует тем стандартам, которые должны применяться», — подчеркнула Потяева.

По словам уполномоченного, должны быть ужесточены требования к приёму сотрудников, работающих в торговых центрах. Они должны иметь медицинские книжки и сертификаты о прохождении соответствующих курсов профподготовки. Потяева добавила, что в федеральном законе необходимо четко прописать требования к режиму пребывания детей: в каком количестве и на какой площади они могут находиться в игровой комнате.

«Должна быть обеспечена шаговая доступность до туалетных комнат, питьевой режим для детей, оборудованы шкафчики для хранения личных вещей. Мебель, и все, что установлено внутри комнаты, должно быть травмобезопасно», — подчеркнула она.

Представители Роспотребнадзора, в свою очередь, добавили, что необходимо установить возрастной ценз и время пребывания для детей, а такое ужесточить ответственность арендаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мосгордумы выступили с инициативой разработки единого стандарта для детских комнат в торговых центрах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве предлагают разработать единый стандарт для детских комнат в ТЦ

Читайте развитие сюжета: Законопроект об игровых комнатах в ТЦ могут внести в Госдуму до конца года