Школьники начинают читать реалистичную литературу, сообщила профессор

Якутск, , 13:50 — REGNUM Современные школьники меньше увлечены фэнтези и все больше проявляют интерес к реалистичной литературе, такое мнение высказала на лекции в Северо-Восточном федеральном университете профессор Иркутского государственного университета Ирина Сосновская. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба якутского вуза.

Отмечается, что сушателями лекции стали учителя, методисты школ города Якутска, студенты и преподаватели СВФУ. На лекции ученый поделилась результатами диагностики читательских интересов школьников.

«Детская литература родилась в 20-е годы XX века — творения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Лидии Чарской стали любимыми произведениями детства, — сказала профессор. — Детская литература укрепляет нас, остается в нашем эмоциональном сознании, затрагивает душу. Фабульность, сюжетная организация, событийность — основные черты детской литературы».

Также профессор призвала учителей и методистов обратить внимание на несколько произведений для внеклассного чтения школьниками, например, «Не наступите на жука» Марины Москвиной, «Детство для Левы» Бориса Минаева, «Баба Яга пишет» Ирины Краевой, «Мой дедушка был вишней» Анджелы Нанетти и другие.

В вузе добавили, что лекция прошла в рамках Всероссийского научно-методического семинара «Литература в школе и вузе: традиции, поиски, решения» с участием редколлегии журнала «Литература в школе».

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