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Шойгу наградил курсанта, спасшего самолет после отказа двигателя

Общество

Поступок Михаила Еманова исключил возможные жертвы и разрушения на земле

Москва, 20 сентября 2018, 13:43 — REGNUM  Курсант краснодарского летного училища Михаил Еманов, посадивший самолет Л-39 с неисправным двигателем, награжден за свой поступок. Награду будущему летчику вручил министр обороны России Сергей Шойгу, передает 20 сентября телеканал «Звезда».

"Уверен, что с таким характером, с такой силой воли у вас большое будущее», — поздравил Еманова Шойгу, вручая награду.

Курсант получил награду в номинации «Мужество и честь» по итогам V Всеармейского фестиваля «Армия России». Минобороны отметило наградами лучших солдат и офицеров, ученых и общественных деятелей.

В апреле курсант Еманов тренировался выполнять сложный пилотаж в районе аэродрома под Майкопом. В воздухе самолет столкнулся с птицей, из-за чего разрушилось лобовое стекло машины, и осколки засосало в воздухозаборник.

Двигатель самолета вышел из строя, однако курсант, который мог катапультироваться и бросить самолет, сумел посадить его на землю. Таким образом были исключены возможные жертвы и разрушения.

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