Журналисты ИА REGNUM — дипломанты конкурса имени Олеся Бузины

Москва, , 13:39 — REGNUM 17 сентября 2018 года в ММПЦ МИА «Россия сегодня» состоялась церемония официального вручения дипломов лауреатам и дипломатам Международною литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины за 2017−2018 гг., сообщил сайт buzina.org.

В ходе пресс-конференции председатель жюри конкурса Валентина Бузина — мать Олеся Бузины, сказала: «Мне хочется сказать спасибо за то, что есть такой конкурс и что он носит имя Олеся Бузины. Я очень объективная мать. Наверное, где-то я была строгой, но была очень доброй, я воспитывала его в доброте, чтобы он был честным и порядочным. Он всегда говорил правду… За правду его лишили жизни».

Читайте также: Мать убитого писателя Олеся Бузины обратилась за помощью к президенту США

Конкурс был учрежден в сентябре 2015 года в память об украинском писателе, публицисте, журналисте и телеведущем, убитом 16 апреля 2015 года в Киеве. Международный литературно-медийный конкурс проводится раз в два года. Согласно Положению о конкурсе, награды присуждаются за достижения в области литературы и журналистики, а также в общественной деятельности, связанные с историей Украины и России и с современными событиями, происходящими в обоих государствах.

Как сообщает ИА «Антифашист», из 72 номинантов, представлявших 16 стран, в 10-ти номинациях определено 9 лауреатов, 18 дипломантов и 4 обладателя специальных дипломов. Все присутствующие в начале мероприятия почтили память Иосифа Кобзона — лауреата предыдущего раунда Конкурса в номинации «Гражданская позиция», а также убитого лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Среди награждённых были представители ДНР и ЛНР.

«Я лишь только к небу не поднимаюсь, чтобы узнать правду: кто и за что заказал моего сына? Кто дал право убивать человека? Кому это было выгодно, кому это было нужно? С февраля текущего года начались суды по делу убийства Олеся. Я думала, что хоть что-то сдвинется, но — ничего подобного! Они, наверное, ждут моей смерти, потому что им легче дело закрыть и оставить все так, как есть… Одну из судей лишили квалификации, поэтому судебный процесс начнется сначала… Тем не менее, жизнь продолжается, и, я надеюсь, что меня услышит международное сообщество, и я все же добьюсь справедливости!», — сказала Валентина Бузина.

«В номинации «Журналистика» диплом лауреата присужден руководителю портала «РИА-Новости» на Украине Кириллу Вышинскому, уже несколько месяцев находящемуся под арестом в украинском СИЗО. Дипломантами стали главред издания «Страна.uа», фигурант ряда сфабрикованных по политическим мотивам уголовных дел на Украине Игорь Гужва, а также белорусские журналисты ИА «REGNUM» Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин, которые 14 месяцев находились в минском СИЗО за свою пророссийскую позицию. 2 февраля 2018 года Минский горсуд признал их виновными и приговорил к 5 годам заключения по ст. 130 УК Белоруссии с отсрочкой на три года, отпустив их под подписку о невыезде. По понятным причинам никто из победителей данной номинации в Москву прибыть не смог», — сообщило ИА «Антифашист».

Автор репортажа с церемонии конкурса — Оксана Шкода, известная журналистка из Одессы и общественный активист. Она инициировала конкурс и во многом именно её усилиями он состоялся. Шкода приложила немало усилий для того, чтобы как можно больше людей узнало не только о лауреатах и номинантах конкурса, но также о ситуации на Украине, о современных диссидентах, политэмигрантах и бойцах сопротивления неофашизму.

Читайте также сюжет: Террор и политические убийства на Украине

Лауреатом номинации «Политическая аналитика в СМИ» стал польский политолог и журналист Матеуш Пискорский, третий год находящийся в СИЗО г. Варшавы по обвинению в шпионаже в пользу России, ему грозит срок заключения до 20-ти лет. Дипломантами в этой номинации стали украинский политолог и философ Михаил Погребинский и армянский журналист, глава НКО «Интеграция и развитие» Арам Сафарян.

В номинации «Военная журналистика» диплом лауреата получил военкор пресс-службы Армии Донецкой Народной Республики, уроженец Санкт-Петербурга Михаил Андроник, отправившийся в 2014 году добровольцем в зону боевых действий на Донбасс и создавший много видеорепортажей непосредственно с боевых позиций. Дипломантами среди военкоров стали известный британский журналист Грэм Филлипс — автор более 4500 видеорепортажей из Донбасса для «RT» и нескольких фильмов, а также военкор «Russia Today» Мария Финошина, побывавшая во многих «горячих точках» и несколько лет освещающая ход войны в Сирии.

В номинации «Литература и книгоиздание» диплом лауреата по единогласному мнению оргкомитета и жюри единогласно присуждён Валентине Бузине — автору книги воспоминаний о сыне «Если вам скажут, что я умер, не верьте». Дипломантами в этой номинации стали известная российская поэтесса Юнна Мориц и автор книги стихов «Нескончаемый рейс», посвященной подвигу подростков из Лисичанска, расстрелянных карателями батальона «Донбасс» летом 2014 года Андрей Медведенко.

Лауреатом в номинации «Публицистика» стал Николай Азаров — в недавнем прошлом занимавший пост главы правительства Украины и написавший ряд книг, среди которых — «Украина на перепутье» и «Судьбу не выбирают». Дипломанты в публицистической номинации стали киевский журналист и публицист, писатель, поэт, друг и соратник Олеся Бузины Ян Таксюр, а также автор фотоальбома «Я — Донбасс» Анастасия Федоренко из ДНР.

«Для меня большая честь в присутствии мамы Олеся получить этот диплом. И я приложу максимум усилий, чтобы реализовать ту линию, которую не успел реализовать Олесь. Но давайте не будем надеяться, что это произойдет скоро… Я не ожидал, что на Украине проявится столько мерзавцев! Страна превратилась в террористическое государство, где подлость стала честностью… Все же, я надеюсь, что Украина вернется на правильный путь», — сказал Азаров.

В свою очередь Федоренко отметила: «Олесь нас научил искреннему патриотизму, и жители Донбасса продолжают верить и бороться. Его вклад в сближение украинского и российского общества бесценен. В скором времени на здании одного из госучреждений Донецка будет установлена мемориальная доска памяти Олеся Бузины».

»Снова и снова появляются искренне живые тексты. Хотелось бы, чтобы правда о происходящем доходила до сердец людей. И остается надежда, что губительные тенденции удастся повернуть вспять», — сказал писатель, журналист, общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов.

В номинации «Телерепортажи, видео проекты» лауреатом стал американский режиссер, автор фильма «Украина в огне» Оливер Стоун. Дипломантами признаны известный по сатирическому ресурсу «ТВ-Монсона» Джефф Монсон (гражданин России), а также датская радиоведущая Ибен Транхольм — автор программы «Из России с любовью» с подзаголовком «Позитивный взгляд на Россию».

Лауреатом номинации «Блогеры и интернет-издания» стал преследуемый властями Запада независимый журналист Джулиан Ассанж. Дипломантами признаны интернет-издание «Rusnext», а также блогер, проживающий в Нижегородской области священник из Западной Украины, протоиерей Олег Трофимов.

В номинации «Общественная и правозащитная деятельность» дипломантом стализвестный украинский адвокат из Киева, защитник многих политзаключенных на Украине, соучредитель фонда правового содействия иностранцам «Одиссей» Валентин Рыбин. Дипломантом также стал сопредседатель Объединённого конгресса русских общин Латвии, недавно освобождённый из тюрьмы и находящийся под подпиской о невыезде Александр Гапоненко. Первая премия в этой номинации посмертно присуждена «Доктору Лизе» — Елизавете Глинке.

«Елизавета много получала наград, но, мне кажется, что эта была бы для нее очень важной… Олесь погиб за правду, Елизавета — за благотворительность в зоне боевых действий. И, я думаю, что на том свете они встретились, они теперь друг другу — как родные», — сказал вдовец Елизаветы Глинки — Глеб Глинка.

В номинации «Гражданская позиция» лауреатом (также посмертно) стал погибший от рук террористов правоохранитель из Дагестана, Герой России Магомед Нурбагандов, произнесший перед смертью легендарную фразу «Работайте, братья!». Его диплом передадут родителям земляки из представительства Дагестана в Москве. Дипломантами номинации признаны солист британской группы «Pink Floyd» Роджер Уотерс, известный своими речами по «химическим атакам» в Сирии и «русским хакерам», а также явившие пример ненасильственного сопротивления неонацистам «Триста запорожцев».

Спецдипломов победителей конкурса удостоены: автор лучшего на сегодня портрета Олеся Бузины — московский художник Олег Волошко; авторы флэш-моба советских песен из Запорожья; запрещённый на Украине сборник воспоминаний «Олесь Бузина. Пророк и мученик».

«Я горжусь этим запретом, потому что любой запрет — это высокая оценка деятельности», — сказал составитель сборника Александр Чаленко.

Особого диплома конкурса решено удостоить певицу и музыканта Юлию Чичерину. С первых дней необъявленной войны она оказывает максимальную поддержку мирным жителям и защитникам Донбасса. Она не боится выступать в зоне обстрела и на позициях наших бойцов, является автором военного альбома.

Читайте ранее в этом сюжете: Шиптенко, Алимкин и Павловец номинированы на премию имени Олеся Бузины