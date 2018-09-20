«Туберкулез приобрел признаки эпидемии»: о самой смертоносной инфекции

Москва, , 13:37 — REGNUM Данные из доклада Всемирной организации здравоохранения о том, что туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив даже СПИД, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин.

В первую очередь эксперт отметил, что актуальность проблемы туберкулеза связана с повсеместным широким распространением этого инфекционного заболевания, в том числе в виде носительства.

«Причем в ряде государств туберкулез приобрел признаки эпидемии. Распространение туберкулеза облегчается возможным воздушно-капельным путем передачи и устойчивости микобактерий к факторам внешней среды. В России, несмотря на функционирующую в каждом регионе систему фтизиатрической помощи, основными проблемами являются резистентность возбудителей туберкулеза к химиотерапевтическим препаратам, а также ассоциация туберкулезной и ВИЧ-инфекции, что увеличивает вероятность осложнений и летальность и приводит к существенному удорожанию лечения», — считает врач Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире является туберкулёз, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. В 2017 году им заболели 10 млн человек и 1,6 млн пациентов умерли.

Вместе с тем отмечается, что благодаря усилиям мирового сообщества с 2000 года удалось добиться ежегодного сокращения новых случаев заражения.

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