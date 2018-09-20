Четверг, 20 Сентября 2018 года
14:06:42 МСК

Будущие лесоводы Марий Эл узнали об особенностях работы в Минприроды

Общество

Речь шла о подготовке бакалавров и магистров для лесного сектора экономики

Будущие лесоводы Марий Эл узнали об особенностях работы в Минприроды
Иван Крамской. Полесовщик (фрагмент). 1874

Йошкар-Ола, 20 сентября 2018, 13:21 — REGNUM  Первокурсники Института леса и природопользования Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ) встретились с представителями министерства природных ресурсов, экологии и природопользования и другими ведомствами Марий Эл, сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

«Речь шла о подготовке бакалавров и магистров для лесного сектора экономики, особенностях работы в подведомственных подразделениях Минприроды, верности будущей профессии, необходимости овладения знаниями, практическими навыками и умениями», — говорится в сообщении.

Встреча будущих лесоводов с представителями ведомства была организована по взаимной договоренности между сторонами. В ней приняли участие заместитель министра Сергей Вершинин, начальник Марийской базы авилесоохраны Петр Долгов и начальник отдела лесных ресурсов минприроды Юлия Глушкова. Все они — выпускники лесохозяйственного факультета ПГТУ — на этот факт студенты обратили особое внимание.

Отмечается, что неподдельный интерес у будущих лесоводов вызвали практические вопросы, относящиеся к деятельности министерства и его подразделений по лесному контролю и надзору, организации борьбы с лесными пожарами. Также первокурсников заинтересовало последующее трудоустройство в системе лесного хозяйства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить