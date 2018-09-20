Будущие лесоводы Марий Эл узнали об особенностях работы в Минприроды

Йошкар-Ола, , 13:21 — REGNUM Первокурсники Института леса и природопользования Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ) встретились с представителями министерства природных ресурсов, экологии и природопользования и другими ведомствами Марий Эл, сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

«Речь шла о подготовке бакалавров и магистров для лесного сектора экономики, особенностях работы в подведомственных подразделениях Минприроды, верности будущей профессии, необходимости овладения знаниями, практическими навыками и умениями», — говорится в сообщении.

Встреча будущих лесоводов с представителями ведомства была организована по взаимной договоренности между сторонами. В ней приняли участие заместитель министра Сергей Вершинин, начальник Марийской базы авилесоохраны Петр Долгов и начальник отдела лесных ресурсов минприроды Юлия Глушкова. Все они — выпускники лесохозяйственного факультета ПГТУ — на этот факт студенты обратили особое внимание.

Отмечается, что неподдельный интерес у будущих лесоводов вызвали практические вопросы, относящиеся к деятельности министерства и его подразделений по лесному контролю и надзору, организации борьбы с лесными пожарами. Также первокурсников заинтересовало последующее трудоустройство в системе лесного хозяйства.