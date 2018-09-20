Свердловский губернатор назвал крайний срок для пуска тепла

Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В Свердловской области отопление должно прийти в каждый дом до 10 октября. Об этом на заседании облправительства заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, первое. что нужно сделать — быстро закончить оставшиеся ремонты на коммунальных объектах. И до 10 октября каждого потребителя обеспечить теплом.

Ход подключения губернатор поручил отслеживать министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Главе министерства также предписано следить за пуском тепла в тех домах, где в 2018 году ремонтировали системы отопления.

Напомним, отопительный сезон стартовал на Урале 17 сентября. В Екатеринбурге не обошлось без повреждений системы отопления. Часть объектов, в том числе и жильё, уже подключено к теплу.