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Свердловский губернатор назвал крайний срок для пуска тепла

Общество

До 10 октября

Свердловский губернатор назвал крайний срок для пуска тепла
Петр Данилов © Красная Весна
Батареи отопления

Екатеринбург, 20 сентября 2018, 13:06 — REGNUM  В Свердловской области отопление должно прийти в каждый дом до 10 октября. Об этом на заседании облправительства заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, первое. что нужно сделать — быстро закончить оставшиеся ремонты на коммунальных объектах. И до 10 октября каждого потребителя обеспечить теплом.

Ход подключения губернатор поручил отслеживать министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Главе министерства также предписано следить за пуском тепла в тех домах, где в 2018 году ремонтировали системы отопления.

Напомним, отопительный сезон стартовал на Урале 17 сентября. В Екатеринбурге не обошлось без повреждений системы отопления. Часть объектов, в том числе и жильё, уже подключено к теплу.

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Отопительный сезон
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