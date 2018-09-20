100-летию Крымского университета посвятили выставку «Искусство и интеллект»

Симферополь, , 13:01 — REGNUM К 100-летию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Крымском художественном музее открылась выставка «Искусство и интеллект», в экспозиции которой представлены учебные работы студентов, обучающихся книжной графике, дипломные работы выпускников, а также картины преподавателей — заслуженных художников Крыма. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба вуза.

«Мы хотели показать лучшие работы наших преподавателей, которые являются первым эшелоном в изобразительном искусстве Республики Крым, таких как Павел Грейсер, Елена Молчанова-Дудченко, Эдуард Кулиш», — сообщил заведующий кафедрой книжной графики и дизайна печатной продукции факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии КФУ Александр Иванченко.

Отмечается, что мероприятие посетили студенты и преподаватели кафедры, а также почетные гости, среди которых — заместитель директора Симферопольского художественного музея и председатель регионального отделения Союза художников России в городе Симферополе.

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского расположен в городе Симферополе, является крупнейшим высшим учебным заведением Республики Крым, входит в десятку федеральных университетов России. Вуз является преемником первого высшего учебного заведения в Крыму — Таврического университета, основанного в 1918 году по инициативе Соломона Самойловича Крыма.