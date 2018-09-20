Калужские активисты добились ремонта дорог по маршруту школьного автобуса

Калуга, , 12:53 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области добились проведения ремонта двух дорог в Спас-Деменском и Сухиничском районах, по которым пролегает маршрут школьного автобуса. Об этом 20 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Калужской области Дмитрий Алимбаев.

Так, в Спас-Деменском районе представители ОНФ обратили внимание на пятикилометровый отрезок разбитой дороги между деревнями Пятницкое и Нестеры. По неблагополучному участку пролегал маршрут школьного автобуса.

В конце прошлого учебного года комиссия запретила следование школьного автобуса по данному маршруту. Существовала угроза, что и с нового учебного года запрет останется в силе. После вмешательства активистов ОНФ этого удалось избежать, в настоящее время дорога находится в удовлетворительном состоянии.

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В Сухиничском районе также приведена в нормативное и безопасное состояние дорога М3 «Украина» — Середейск. Из-за тяжелой техники здесь регулярно образовывалась глубокая колейность, а после осадков дороги становились практически непроходимыми. В начале сентября дорогу отсыпали щебенкой.

Напомним, в текущем учебном году в Калужской области действует 248 маршрутов «Школьного автобуса», в том числе 21 маршрут по подвозу детей в физкультурно-оздоровительные комплексы. Ежедневно в регионе перевозится 9 525 детей.

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