Резонансное дело о гибели ребенка на горке в Ленобласти отправлено в суд

Всеволожск, Ленинградская область, , 13:06 — REGNUM Уголовное дело о трагической гибели ребенка на детской горке во Всеволожске (Ленинградская область), наконец, отправлено в суд после завершения расследования. Перед судом предстанет 60-летний местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Расследование находилось под контролем центрального аппарата Следственного комитета РФ. Также расследуется уголовное дело о халатности.

Напомним, ребенок получил смертельные травмы 22 февраля 2017 года, скатившись с горки, на спуске которой была натянута металлическая цепь. Следствие по делу долгое время не продвигалось, возникла угроза того, что виновники уйдут от ответственности. После публикаций СМИ и жалобы родителей погибшего ребенка главе СКР Александру Бастрыкину дело взяли на контроль в Москве, был назначен новый следователь, а прежний следователь уволена из СКР.

Как сообщили 20 сентября в следственном управлении СКР по Ленобласти, по уголовному делу допросили несколько десятков человек, провели многочисленные обыски и осмотры, а также экспертизы, в том числе с привлечением врача-офтальмолога, опровергающие защитную версию обвиняемого.

По версии следствия, незадолго до трагедии обвиняемый мужчина установил в нижней части деревянной горки металлическую цепь, чтобы закрыть горку для использования. В темное время суток в отсутствие освещения эта цепь оказалась не видна детям при скатывании. Защитного ограждения при подъеме на горку не было, как и предупреждающих вывесок. Тем самым обвиняемый проявил преступную небрежность.

Поздним вечером 22 февраля 2017 года 8-летний мальчик вместе с отцом гулял возле горки, взяв с собой «ледянку». При спуске с горки на скорости ребенок зацепился за цепь ногами и ударился головой, получив тяжелейшую черепно-мозговую травму. Несмотря на медицинскую помощь, впавший в кому мальчик через несколько дней скончался в больнице.

«В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — резюмировали в СУ СКР по Ленобласти.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе этого ведомства, обвиняемый по уголовному делу находится под подпиской о невыезде, свою вину он не признаёт.

Кроме того, в производстве следственного управления находится уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). Речь идет о том, что смертельно опасная горка находилась на территории школы, должностные лица которой могут быть привлечены к ответственности. Пока о фигурантах второго уголовного дела ничего не сообщается.

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