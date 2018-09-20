Свердловский облсуд решил судьбу «смотрящего за Ревдой»

Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Свердловский областной суд 20 сентября отказался утвердить решение Синарского райсуда Каменска-Уральского об освобождении бизнесмена, осуждённого ранее на 19 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облсуде.

Напомним, райсуд освободил Николая С. из колонии в августе. Перед этим то же решение принял Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Это было в марте. Но в мае облсуд отменил это решение.

Та же судьба теперь постигла и решение Синарского суда.

Напомним, Николай С. был осуждён в 2016 году. Ему вменили несколько тяжкий преступлений, в том числе с гибелью людей, за период с 1994 по 2007 год.

Основанием для освобождения Николай С. называет состояние своего здоровья. Примечательно, что с ходатайством об освобождении выступил и начальник колонии, в которой он отбывает наказание.

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