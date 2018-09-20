«Реальное глумление»: соцсети об извинении Киркорова и Баскова за «Ибицу»

Москва, , 12:41 — REGNUM Филипп Киркоров и Николай Басков «извинились» за свой скандальный клип на песню Ibiza, который преимущественно негативно оценили поклонники исполнителей. Они выпустили новое видео, которое вновь разделило слушателей на два лагеря. Одни считают, что Киркоров и Басков «скатились», другие же — что они умело подстраиваются под тренды.

Часть пользователей считает, что извинение за «Ибицу» вышло таким же неудачным, как и оригинальный клип. Они просят артистов больше не повторять подобного и считают, что Киркоров и Басков глумятся над своими поклонниками.

«Д*рьмецо (отредактировано, — прим. ред.), аналогичное предыдущему. Уже не отмоетесь», — пишет Ярослав Ф.

«Реальное глумление. Вот это высокое искусство! Это Россия. Как бы горько ни было осознавать деградацию русского народа», — считает Ольга Б.

В то же время другая часть пользователей положительно оценила новый клип. Они считают, что решение Киркорова и Баскова переключиться на молодёжную аудиторию — правильное. При этом юзеры отмечают, что клипом «Ибица» и извинением на него исполнители смогли создать вокруг себя ажиотаж два раза за короткое время.

«Киркоров и Басков молодцы, ещё год назад их никто из молодежи не воспринимал, но они переключились с бабулек, и за это им респект. Могут над собой поржать, чем доставляют», — пишет МТ.

«Дожили. Киркоров и Басков годный контент начали делать», — отмечает Денис З.

Напомним, в начале сентября Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили клип «Ибица», который набрал уже более 10,6 млн просмотров. В ролике присутствует нецензурная лексика, черный юмор и сцены насилия. Пользователи раскритиковали артистов и заявили, что это перебор. Против 182 тыс. лайков клип собрал более 215 тыс. дизлайков.

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