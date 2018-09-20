10 новых типов регистрационных знаков появятся в России

Москва, , 12:30 — REGNUM Новые автомобильные знаки, которые будут отличаться от существующих размером и формой, начнут выдавать в Российской Федерации уже в 2019 году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на утвержденный приказом Росстандарта ГОСТ.

Новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», который вступит в силу с 1 января, вводит десять новых типов регистрационных знаков. Среди них — номера для американских и японских автомобилей, мотоциклистов, мопедов, а также ретро‑ и спортивных машин.

Так, номера для мотоциклов станут меньше в размерах. Причиной этого нововведения стало то, что у мотоциклов иностранного производства слишком маленькая площадка под номер.

Владельцам американских и японских транспортных средств с нестандартным местом крепления номера, согласно новому ГОСТу, будут выдавать квадратные знаки 290 на 170 мм.

Специальные госзнаки для мопедов, которые появятся в РФ впервые, станут похожи на мотоциклетные, но с другим набором букв и цифр. Знакомый с ситуацией источник газеты уточнил, что новый тип номеров предназначен для владельцев так называемых макси-скутеров.

По его словам, макси-скутеры оборудованы двигателями объемом более 50 куб. см., хотя и не являются полноценными мотоциклами. Источник уточнил, что мопеды и скутеры с маленькими двигателями нововведения не коснутся. Для работников иностранных дипмиссий появятся специальные номера на красном фоне.

Жителям страны, которые являются обладателями спорткаров и ретро-автомобилей, будут выдаваться государственные знаки с буквами «С» или «К», отделенные чертой от остальных символов.

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