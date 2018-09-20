«Самый крупный пранк всех времён»: в соцсетях спорят о «Капитане Марвел»

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM За два дня трейлер к фильму «Капитан Марвел» оказался одним из самых популярных на YouTube. Во вкладке «тренды» как англоязычного сегмента видеохостинга, так и русскоязычного ролик оказался вторым. Пользователи активно обсуждают трейлер: некоторые из них уже успели разочароваться в ещё не вышедшем фильме.

Официальный трейлер студия Marvel опубликовала на своём канале на YouTube 18 сентября. Менее чем за два дня ролик посмотрело почти 27 млн человек.

«Marvel может совершить самый крупный пранк всех времён и превратить капитана Marvel в пыль в самом начале фильме», — негодует Mohammed Al-Khafaji.

Многие зрители особенно недовольны моментом в трейлере, где капитан Марвел бьёт по лицу пожилую женщину. Из коротких нарезок в ролике пока непонятен контекст происходящего, однако пользователи поспешили выразить своё негодование.

«Человек, спасший мир от Таноса, только что ударил старуху… Отличная работа, смеюсь без остановки», — иронизирует OrangeOVA.

Некоторые русскоязычные пользователи тоже отмечают, что ожидали большего. В частности, юзеры пишут, что пока главный замеченный минус — это «каменной лицо Бри Ларсон», несмотря на то, что в других фильмах она демонстрировала хорошую актёрскую игру.

В то же время часть пользователей обращает внимание на то, что это лишь трейлер к фильму, и по нему нельзя судить обо всей картине в целом. Некоторые предлагают дождаться следующего трейлера. Нашлось также немало тех, чей интерес короткий ролик лишь подогрел, и они отмечают, что с нетерпением ждут выхода фильма. На трейлер также снимают видео-реакции блогеры на YouTube, разбирая каждую деталь, показанную в видео, и предполагая развитие событий в самой киноленте.

Напомним, что премьера фильма «Капитан Марвел» намечена на 7 марта 2019 года. Действия в ленте разворачиваются в 1990-х годах. По сюжету Кэрол Денверс, пилот ВВС США, становится жертвой эксперимента, и ее ДНК смешивается с генами пришельца из расы кри, что дает ей суперсилу. Главные роли в ленте исполнили Бри Ларсон, Джуд Лоу, Сэмюэль Л. Джексон и Бен Менделсон.

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