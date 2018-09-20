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Законопроект о запрете национальных прав для таксистов внесен в Госдуму

Общество

В Совфеде обеспокоены числом ДТП с участием водителей-иностранцев

Москва, 20 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Законопроект, запрещающий управлять транспортными средствами на основании любы национальных водительских прав, внес в Госдуму член Совфеда Ахмат Салпагаров, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Предлагается установить запрет на управление транспортными средствами на основании любых иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

«Вводимые законопроектом положения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и приведут к улучшению качества оказания автотранспортных услуг», — отмечает автор.

По данным, полученным из МВД, на всей территории страны за семь месяцев 2018 года произошло 5040 ДТП с пострадавшими при участии водителей с иностранными водительскими удостоверениями.

В России таксистами в основном работают граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, указал сенатор. В МВД отмечают, что процент аварийности у категории водителей с водительскими удостоверениями иностранных государств многократно выше, чем у водителей имеющих водительское удостоверение Российской Федерации.

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Происшествия в такси, с таксистами
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