Законопроект о запрете национальных прав для таксистов внесен в Госдуму

Москва, , 12:15 — REGNUM Законопроект, запрещающий управлять транспортными средствами на основании любы национальных водительских прав, внес в Госдуму член Совфеда Ахмат Салпагаров, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Предлагается установить запрет на управление транспортными средствами на основании любых иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

«Вводимые законопроектом положения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и приведут к улучшению качества оказания автотранспортных услуг», — отмечает автор.

По данным, полученным из МВД, на всей территории страны за семь месяцев 2018 года произошло 5040 ДТП с пострадавшими при участии водителей с иностранными водительскими удостоверениями.

В России таксистами в основном работают граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, указал сенатор. В МВД отмечают, что процент аварийности у категории водителей с водительскими удостоверениями иностранных государств многократно выше, чем у водителей имеющих водительское удостоверение Российской Федерации.