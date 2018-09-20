Четверг, 20 Сентября 2018 года
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Билл Гейтс отдаст большую часть своего состояния на благотворительность

Общество

Его богатство оценивается в $95 млрд

Нью-Йорк, США, 20 сентября 2018, 12:34 — REGNUM  Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда намерены после своей смерти пожертвовать большую часть своих средств на благотворительность, пишет издание Business Insider.

Супруги Гейтс уже заявляли, что их богатство не справедливо по отношению к другим. Имея Фонд своего имени, они часто тратят свои средства на благотворительность. В рамках проекта «Giving Pledge» они пообещали завещать большую часть своего состояния на благотворительные цели.

Билл Гейтс в данный момент занимает вторую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $95 млрд.

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Благотворительность
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