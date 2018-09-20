Неонацисты устроили митинг у Рады во время выступления Порошенко

Киев, , 12:08 — REGNUM У здания Верховной рады, где выступает с ежегодным посланием президент Украины Петр Порошенко, проводят 20 сентября митинг украинские националисты, сообщает «Страна.ua».

Согласно сообщению, митингующих собралось около 300 человек. Организаторами протестной акции выступили большинство украинских неонацистских организаций: националистические батальоны «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар», партия «Свобода», «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие. Также на митинге присутствуют наемники из России, Белоруссии и других стран, воюющие в Донбассе против ДНР и ЛНР.

Отмечается, что националисты соорудили сцену и с нее призывают власти защитить наемников на законодательном уровне от преследования властей в их родных государствах.

Напомним, ранее неонацисты устроили митинг возле здания генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) с требованием уволить главу ГПУ Юрия Луценко за экстрадицию в Россию экстремиста.