С ярославского храма Ильи Пророка снимут кресты

Ярославль, , 11:43 — REGNUM В Ярославле снимут кресты с храма Ильи Пророка на Советской площади. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Демонтируют кресты для того, чтобы провести их реставрацию, которую будет выполнять художественная мастерская из Ярославля «Реставратор». На эти цели потратят около 4 млн рублей из оставшихся средств, полученных от правительства Москвы на благоустройство зоны ЮНЕСКО. Межбюджетный трансферт составил 600 миллионов рублей.

На крестах храма Ильи Пророка восстановят позолоту. Для того, чтобы их демонтировать и вернуть на место, привлекут промышленных альпинистов.

Реставрационные работы должны завершиться к концу осени.