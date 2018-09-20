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Конфискованный ретроавтомобиль Хорошавина ушёл с молотка за 2,5 млн рублей

Общество

Вырученные на аукционе средства в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет

Южно-Сахалинск, 20 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  Осуждённый за коррупцию бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин пополнит федеральный бюджет более чем на 2,5 млн рублей. Именно за такую сумму был реализован на электронном аукционе конфискованный у экс-чиновника ретроавтомобиль. Как уточнили в региональном управлении Росимущества 20 сентября, начальная стоимость автомобиля ГАЗ 21 1968 года составляла 626 тыс. рублей.

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«Денежные средства, полученные от его реализации, в полном объёме будут перечислены в федеральный бюджет», — добавили в ведомстве.

Добавим, что на сегодня, 20 сентября, назначен аукцион по продаже ещё одного автомобиля, ранее принадлежавшего Хорошавину — Лексус LX 570. Стоимость автомобиля — 1 056 800 рублей. В связи с отсутствием заявок на предыдущих торгах автомобиль выставляется по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года ещё один автомобиль из гаража Хорошавина — Bentley — был продан за 5,96 млн рублей юридическому лицу.

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Напомним, приговор бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину был оглашён 9 февраля в суд в Южно-Сахалинске. Служители Фемиды признали бывшего руководителя региона и его соучастников Сергея Карепкина и Андрея Икрамова виновными в коррупционных преступлениях. Хорошавин получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

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Дело экс-губернатора Сахалинской обл. Александра Хорошавина
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