Больше всех грантов на форуме «Машук» выиграли представители Ингушетии

Магас, , 11:39 — REGNUM В 2018 году на молодежном форуме «Машук» лидером стала Ингушетия. Ее представители выиграли больше всех грантов, заняв первое место среди семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе полпредства Ингушетии в Москве.

Общая сумма грантов представителей республики составила 23,6 млн рублей. Второе место занял Ставропольский край, получивший грантов на сумму 18,3 млн рублей. Призовая сумма дагестанских проектов составила 16,8 млн рублей. Участники из Северной Осетии получили 9,1 млн рублей, Кабардино-Балкария — 6,1 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 5,1 млн рублей, Чечня — 4,8 млн рублей.

Напомним, форум «Машук» проходил в городе Пятигорске с 10 по 24 августа. Молодежь СКФО представляла проекты в двух сменах — «Добровольчество» и «Гражданское общество». От Ингушетии в мероприятии участовали 145 человек, которые представили 120 проектов.

По словам председателя комитета по делам молодежи РИ Сулеймана Эгиева, в 2016 году Ингушетия выиграла грантов на сумму 2,4 млн рублей, в 2017 году на 14,4 млн рублей.