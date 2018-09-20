Американский режиссёр снял короткометражку на новый iPhone

Нью-Йорк, США, , 12:07 — REGNUM Режиссер Джон М. Чу, известный по фильму «Безумно богатые азиаты», по просьбе издания Wired снял короткометражный фильм на новый iPhone XS Max. Главным героем ролика под названием Somewhere стал танцор Луиджи Росадо. При работе Чу не использовал дополнительное оборудование, с помощью которого Apple зачастую снимает свои рекламные ролики.

Режиссёр снял фильм при естественном освещении и с помощью стандартного приложения «Камера». Он смонтировал видео на компьютере, не применяя эффектов цветокоррекции или пост-продакшна. Чу признался, что впечатлён тем, как iPhone справился со съёмкой в движении и с естественным освещением — режиссер специально решил снимать в гараже с флюоресцентными лампами. По его словам, в движении смартфон терял фокус, но в итоге быстро находил нужный объект. Чу также отметил, что гаджет очень точно захватывает цвета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что корпорация Apple представила три новые модели iPhone — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Хr. Стоимость самой дешёвой из них (iPhone Xs с 64 ГБ памяти) составит 87 990 рублей. За самый дорогой смартфон (iPhone Xs Max с памятью 512 ГБ) придётся отдать 127 990 рублей.

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