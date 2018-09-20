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Семь сельхозучастков в Татарии изымут у жителей под промышленный объект

Общество

Подписано постановление об изъятии

Семь сельхозучастков в Татарии изымут у жителей под промышленный объект
Иван Шилов © ИА REGNUM
Территория

Камско-Устьинский район, Татария, 20 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  Крупный земельный массив в Кирельском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарии будет изъят для государственных нужд. На семи участках, принадлежащих ранее частным лицам, за счёт инвестиций со стороны АО «Транснефть-Прикамье» будет построена база флота №1. Объект будет возведен в районе населенного пункта Камское Устье. Подписано постановление кабинета министров Татарии об изъятии участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участки на сегодня относятся к сельскохозяйственному назначению. У частных лиц планируется изымать для государственных нужд части принадлежащих им наделов.

Министерству земельных и имущественных отношений Татарии поручено в 30-дневный срок после определения размера возмещения за изымаемые участки, совместно с АО «Транснефть-Прикамье» подготовить соглашения об изъятии сформированных участков и направить их собственникам.

Также АО рекомендовано обеспечить проведение кадастровых работ, заключение соглашений с собственниками и выплату за изымаемые участки. Если собственники откажутся от продажи, то вопрос планируется решать в суде.

Напомним, в июне 2018 года АО провело закрытый конкурс на строительство базы флота. Цена договора составила 246 388 000 рублей, работы планируется завершить до 10.09.2019 года.

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