Семь сельхозучастков в Татарии изымут у жителей под промышленный объект

Камско-Устьинский район, Татария, , 11:28 — REGNUM Крупный земельный массив в Кирельском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарии будет изъят для государственных нужд. На семи участках, принадлежащих ранее частным лицам, за счёт инвестиций со стороны АО «Транснефть-Прикамье» будет построена база флота №1. Объект будет возведен в районе населенного пункта Камское Устье. Подписано постановление кабинета министров Татарии об изъятии участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участки на сегодня относятся к сельскохозяйственному назначению. У частных лиц планируется изымать для государственных нужд части принадлежащих им наделов.

Министерству земельных и имущественных отношений Татарии поручено в 30-дневный срок после определения размера возмещения за изымаемые участки, совместно с АО «Транснефть-Прикамье» подготовить соглашения об изъятии сформированных участков и направить их собственникам.

Также АО рекомендовано обеспечить проведение кадастровых работ, заключение соглашений с собственниками и выплату за изымаемые участки. Если собственники откажутся от продажи, то вопрос планируется решать в суде.